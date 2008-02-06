Переговоры сорваны, регионалы выдвигают новые требования

На этой неделе Верховная Рада не будет проводить пленарных заседаний, поскольку коалиция и оппозиция не достигли взаимопонимания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Роман ЗВАРИЧ по итогам консультаций представителей фракций с председателем ВР.

«Консультации ничем не завершились, поскольку оппозиция выдвигает новые требования», - сказал он. В частности, по словам Р.ЗВАРИЧА, фракция Партии регионов требует, чтобы председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отозвал свою подпись из письма о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Кроме того, отметил Р.ЗВАРИЧ, "регионалы" требуют в проекте постановления относительно НАТО четко указать срок проведения референдума по вступлению Украины в НАТО. По его словам, оппозиция настаивает, чтобы такой референдум был проведен не позже, чем через полгода.

Кроме того, еще одним требованием, по словам Р.ЗВАРИЧА, является приостановка всех действий относительно членства Украины в Альянсе.

Член фракции НУ-НС отметил, что фракция заинтересована в разблокировании работы ВР для того, чтобы были проголосованы первоочередные законы. «Но мы не собираемся торговать стратегическим вопросом относительно вступления Украины в НАТО», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что фракция НУ-НС не против, чтобы вопрос о вступлении Украины в НАТО обсуждался в сессионном зале. Однако, отметил он, коалиция настаивает на том, чтобы были проголосованы все проекты постановлений по этому вопросу в порядке их поступления в ВР. При этом он напомнил, что первым проектом постановления был зарегистрирован документ, которым поддерживаются действия трех руководителей государства относительно письма (проект постановления НУ-НС – УНИАН).

В этой связи, отметил Р.ЗВАРИЧ, пока не удалось достигнуть договоренностей относительно разблокирования работы ВР. «Завтра ничего не будет, в пятницу ничего не будет и к этим бесплодным дискуссиям мы должны были бы вернуться в понедельник», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля парламент так и не смог начать продуктивную работу. Представители Партии регионов заблокировали трибуну ВР, протестуя против планов руководства Украины относительно присоединения к Плану действий о членстве в НАТО.

Партия регионов настаивает на принятии проекта постановления об обязательном проведении референдума не только относительно вступления Украины в НАТО, но и относительно присоединения страны к Плану действий о членстве в НАТО.

В свою очередь А.ЯЦЕНЮК внес альтернативный проект постановления, что предусматривает проведение референдума непосредственно перед вступлением в НАТО.