Военное положение ограничит наступление украинских войск - Гелетей

Об этом в интервью 5 каналу заявил министр обороны Валерий Гелетей.

Он назвал дискуссию на эту тему "политиканством".

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"В случае введения такого военного положения армейцы должны оставаться в освобожденных от террористов населенных пунктах и формировать там администрации, обеспечивать комендантский час, а также заниматься поставками местному населению всего необходимого", - пояснил министр.

При таких обстоятельствах, продвижение вперед, по словам Гелетея, было бы очень трудным.