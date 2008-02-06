Ющенко рассказал студентам, как всё будет хорошо при ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вступление Украины во Всемирную торговую организацию не будет иметь негативных последствий для автомобильной промышленности и сельского хозяйства, поскольку предусмотрен пятилетний переходный период для адаптации отдельных норм и положений ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время общения со студентами Киевского экономического национального университета.

По словам главы государства, за это время все отрасли промышленности смогут адаптироваться к правилам ВТО и конкурентной среде.

По мнению Президента, в перспективе вступление в ВТО будет способствовать увеличению экспорта продукции сельского хозяйства. В частности, он привел данные, что по оценкам экспертов, рост экспорта сельскохозяйственной продукции может составлять 44%. В частности, это касается зерна, масличных культур, культур, из которых производится биогорючее.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что в целом вступление в ВТО эффективно отразится на национальной экономике. По его словам, вступление Украины в ВТО почувствует персонально каждый гражданин Украины, поскольку в конкурентной среде украинский потребитель сможет покупать более качественные товары по более дешевым ценам.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что присоединение Украины к ВТО будет способствовать быстрой организации внутреннего рынка – принятие нового Налогового кодекса, снятие моратория на продажу земли и т.п.

Президент отметил, что по данным экспертов, ВВП Украины после вступления в ВТО вырастет на 1,7%, прирост инвестиций ежегодно будет составлять 5 млрд. долларов, или 40%, рост экспорта будет составлять 10-11%, а доходы госбюджета – 5-10%.

Также Президент отметил, что присоединение к ВТО позволит Украине начать переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС. По его словам, этот процесс может быть завершен за 10-12 месяцев.

В то же время переговоры по созданию зоны свободной торговли будут проходить параллельно с переговорами относительно подписания нового соглашения с ЕС. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина будет настаивать, чтобы в этом документе был дан «маяк» относительно перспективы членства в Евросоюзе. По его словам, после избрания Николя САРКОЗИ Президентом Франция поддерживает эту инициативу. Также ведется диалог с Германией, Великобританией и другими странами, которые понимают цели Украины, сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент Украины и Генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль ЛАМИ подписали протокол о вступлении Украины в ВТО. Торжественная церемония подписания состоялась в Женеве в штаб-квартире ВТО.