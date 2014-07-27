Ситуация в Донецке остается напряженной

Уже утром горожан разбудила канонада, которая раздавалась со стороны аэропорта, сообщает пресс-служба городского совета.

Вчера, 26 июля в 20.00 в Ленинском районе города снаряд попал в здание кафе по адресу ул. Пухова 157б. Произошло возгорание. Уничтожены кровля, перекрытия и оборудование. Пострадавших нет. Кроме того, в результате боевых действий повреждены стеклопакеты в 9-ти этажном доме №58 по ул.Речная.

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По состоянию на 9.30 обстановка в городе остается напряженной. Коммунальные службы и транспорт работают в штатном режиме.

По информации городской диспетчерской 15-84, специалисты КП "Компания Вода Донбасса" завершили ремонтные работы на поврежденном горловском участке канала Северский Донец-Донбасс, и уже идет наполнение канала.

Ремонтными бригадами ПЭС Энергоуголь и ГП "Донецкие электрические сети" запитаны подстанции бывших шахт №10, №11, а также 33 ТП в Петровском районе. Остаются без электроснабжения еще 3 подстанции.

Ситуация с восстановлением электроснабжения в Куйбышевском районе не изменилась. Аварийные бригады в связи с непрекращающимися боевыми действиями не могут выехать на места повреждения сетей.

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