Порошенко поручил расследовать покушения на мэров Львова и Кременчуга

Президент Украины Петр Порошенко поручил МВД оперативно расследовать убийство мэра Кременчуга Олега Бабаева и обстрел дома мэра Львова Андрея Садового.

Об этом он написал в своем Твиттере. "Поручил оперативно провести необходимые расследования по убийству мэра Кременчуга и обстрелу дома мэра Львова", - написал Порошенко. Напомним, мэр Кременчугабыл убит тремя выстрелами вчера утром, а перед тем ночью из тяжелого оружия был обстрелян дом мэра Львова Андрея Садового. #Poroshenko : Поручил оперативно провести необходимые расследования по убийству мэра Кременчуга и обстрела дома мэра Львова. - Петр Порошенко (@poroshenko) July 26, 2014

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