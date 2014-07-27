Порошенко поручил расследовать покушения на мэров Львова и Кременчуга

04:14, 27 июля 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поручил МВД оперативно расследовать убийство мэра Кременчуга Олега Бабаева и обстрел дома мэра Львова Андрея Садового.

Неизвестные обстреляли дом Садового

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Поручил оперативно провести необходимые расследования по убийству мэра Кременчуга и обстрелу дома мэра Львова", - написал Порошенко.

Напомним, мэр Кременчугабыл убит тремя выстрелами вчера утром, а перед тем ночью из тяжелого оружия был обстрелян дом мэра Львова Андрея Садового.

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