Я выбираю Нацгвардию: депутат Стець обещает сдать мандат
23:38, 26 июля 2014Политика
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На следующей сессионной неделе руководитель Управления информационной безопасности Нацгвардии Юрий Стець напишет заявление о сложении депутатских полномочий.
Юрий Стець хочет сложить мандат / Фото УНИАН
Об этом он заявил в эфире 5 канала.
«В следующую сессионную неделю я напишу заявление Турчинову о сложении с себя депутатских полномочий. Я выбираю Нацгвардию. По факту, я там больше времени нахожусь на фронте, чем в Киеве», - заявил Стець.
Юрий Стецьвозглавил управление информационной безопасности Нацгвардии 29 июня. Его задачей является "информационные потоки и коммуникации, взаимодействие и оперативное управление информационными потоками в режиме боевой обстановки, обработка и интерпретация информации, поступающей для выработки оперативных управленческих решений".
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