Я выбираю Нацгвардию: депутат Стець обещает сдать мандат

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

«В следующую сессионную неделю я напишу заявление Турчинову о сложении с себя депутатских полномочий. Я выбираю Нацгвардию. По факту, я там больше времени нахожусь на фронте, чем в Киеве», - заявил Стець.

Юрий Стецьвозглавил управление информационной безопасности Нацгвардии 29 июня. Его задачей является "информационные потоки и коммуникации, взаимодействие и оперативное управление информационными потоками в режиме боевой обстановки, обработка и интерпретация информации, поступающей для выработки оперативных управленческих решений".