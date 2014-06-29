Управление информационной безопасности Нацгвардии возглавил Юрий Стець

18:13, 29 июня 2014
Политика
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В составе Национальной гвардии Украины создано Управление информационной безопасности. Руководителем управления назначен Юрий Стець.

Юрий Стець (слева) возглавил Управление информбезопасности Нацгвардии / Фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте Национальной гвардии Украины.

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Как отмечается в сообщении, «информационные потоки и коммуникации, взаимодействие и оперативное управление информационными потоками в режиме боевой обстановки, обработка и интерпретация информации, поступающей для выработки оперативных управленческих решений - не полный перечень открытых функций созданного Управления».

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