МИД России обвинил Белый дом в "откровенной лжи"

Так МИД России прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста о том, что Владимир Путин виноват в сбитом Boeing-777, передает "Украинская правда".

Читайте такжеБелый дом назвал Владимира Путина виновным в крушении Boeing-777

Читайте такжев Вашингтоне

Там заявили, что Вашингтон в своих заключениях основывается на "не соответствующих действительности антироссийских домыслах, собранных в интернете". В этих "домыслах" Россия обвиняет США и Украину.

В ведомстве призвали Белый дом ответить на "10 вопросов минобороны России и 28 вопросов, сформулированных по линии Росавиации".

Кроме того, вМИД России заверили, что "переживут санкции" и обвинили США в "подталкивании Киева к силовому подавлению недовольства русскоязычного населения".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест возложил вину за сбитый Boeing-777 на президента России Владимира Путина.