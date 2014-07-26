США: возле Украины уже более 15 тысяч российских военных
03:15, 26 июля 2014Политика
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Россия уже стянула более 15 тысяч военнослужащих к границе с Украиной.
Возле границы с Украиной 15 тысяч военных / dpsu.gov.ua
Об этом сообщил посол США в НАТО Дэвид Фев, пишет BBC Украина со ссылкой на Reuters.
Это количество превышает предыдущие показатели, о которых заявлял Пентагон.
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Ранее представители США говорили о не менее чем 12 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной регионах.
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