США: возле Украины уже более 15 тысяч российских военных

Об этом сообщил посол США в НАТО Дэвид Фев, пишет BBC Украина со ссылкой на Reuters.

Это количество превышает предыдущие показатели, о которых заявлял Пентагон.

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Ранее представители США говорили о не менее чем 12 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной регионах.