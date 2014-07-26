США: возле Украины уже более 15 тысяч российских военных

03:15, 26 июля 2014
Политика
0 0

Россия уже стянула более 15 тысяч военнослужащих к границе с Украиной.

Біля кордону з Україною 15 тисяч військових / dpsu.gov.ua

Об этом сообщил посол США в НАТО Дэвид Фев, пишет BBC Украина со ссылкой на Reuters.

Это количество превышает предыдущие показатели, о которых заявлял Пентагон.

Читайте такжеПентагон: Россия планирует передать террористам на Донбассе тяжелое вооружение

Ранее представители США говорили о не менее чем 12 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной регионах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter