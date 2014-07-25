Террористы похитили начальника и сотрудницу ДонОГА

(Информация обновлена, добавлены фамилии похищенных чиновников)

Вооруженные боевики ДНР приходили в управление информационной политики по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации в пятницу. Об этом сотрудники управления пишут в "Фейсбуке".

"Восемнадцать вооруженных дыныровцев час назад приходили в наше управление. У нас больше нет офиса", - говорится в сообщении в соцсети.

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Боевики хотят, чтобы управление перешло под их контроль, сообщает Остров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН сотрудники Донецкой ОГА, похитили и.о. руководителя Департамента внутренней политики Донецкой ОГА Андрея Халецкого и заместителя начальника управления данного департамента Елену Гаркуша.

По словам исполняющей обязанности начальника управления информационной политики по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации Елены Давидовской-Малютиной, в момент, когда пришли вооруженные лица, в управлении находилась одна сотрудница. "С ней все хорошо…", - сказала она.

Также Елена Давидовская-Малютина сообщила, что ее лично в управлении не было. «Пришли целенаправленно, искали меня. Со мной все хорошо, не переживайте. Меня не было на месте, была коллега, но с ней все хорошо…», - отметила она.

Вооруженные лица забрали технику, которая была в управлении.