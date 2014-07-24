Порошенко просит ВР срочно определиться с вотумом доверия Кабмину

Об этом говорится в официальном письме Президента к председателю ВР Александру Турчинову, который есть в распоряжении УНИАН.

"Пунктом 12 части 1 статьи 85 Конституции Украины решение вопроса об отставке Премьер-Министра Украины отнесено к полномочиям Верховной Рады Украины. Статья 15 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" говорит о том, что Верховная Рада Украины вопрос об отставке премьер-министра Украины рассматривает не позднее, чем на десятый день после поступления соответствующего заявления", - говорится в письме.

Читайте такжеЯценюк подал в отставку с поста премьер-министра

Учитывая широкий общественный резонанс, который вызвало заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка об отставке, сделанное 24 июля 2014 года, Президент просит Турчинова безотлагательно вынести вопрос отставки главы правительства на рассмотрение Верховной Рады.

"Настаиваю, чтобы уже 25 июля 2014 года Верховная Рада путем голосования определилась с вотумом доверия Кабинету Министров", - заявил президент.

Порошенко отметил, что распад парламентской коалиции не является основанием для отставки Правительства.

"Как Президент я положительно оцениваю антикризисные усилия нынешнего Кабинета Министров. Понимаю, что работает он в чрезвычайно сложных условиях, с которыми не сталкивался еще ни одно другое Правительство. Рассчитываю на то, что горячие эмоции утихнут, а верх возьмут холодный разум и чувство ответственности, вследствие чего весь Кабинет Министров продолжит свою работу", - говорится в письме.

"Сегодня я публично заявил, что выход народных депутатов из коалиции не должен парализовать работу парламента. Верховная Рада обязана и в дальнейшем решать вопросы государственной важности", - напомнил Порошенко.

Также президент отметил необходимость "так же безотлагательно уже 25 июля вернуться к вопросам об изменениях в государственный бюджет и Налоговый кодекс".

"Эти изменения нужны нам как для защиты территориальной целостности и финансирования армии, так и для восстановления освобожденных от террористов территорий и оказания помощи мирным жителям пострадавших городов, сел и поселков.

Призываю Правительство и всех народных депутатов к совместной ответственной работы в парламенте", - подчеркнул Порошенко.