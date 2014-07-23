Депутаты от "Свободы" предлагают возобновить ядерный статус Украины
16:00, 23 июля 2014Политика
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В тексте постановления отмечается, что действия РФ и бездействие других государств-подписантов Будапештского меморандума нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года.
Нардепы предлагают начать процесс восстановления Украиной ядерного статуса
/ ua-travels.livejournal.com
Сегодня депутаты зарегистрировали проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины относительно возобновления Украиной статуса ядерной державы.
Отмечается, что документ зарегистрировали народные депутаты от "Свободы": Алексей Фурман, Маркиян Лопачак, Алексей Кайда, Руслан Марцинкив, Анатолий Витив, Олег Осуховский, Игорь Сабий.
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Напомним, от ядерного оружия Украина отказалась после распада СССР - фундаментальные принципы безъядерности ("не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие") был заложен в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой Верховной Радой УССР 16 июля 1990 года.
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