Депутаты от "Свободы" предлагают возобновить ядерный статус Украины

16:00, 23 июля 2014
Политика
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В тексте постановления отмечается, что действия РФ и бездействие других государств-подписантов Будапештского меморандума нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года.

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Сегодня депутаты зарегистрировали проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины относительно возобновления Украиной статуса ядерной державы.

Отмечается, что документ зарегистрировали народные депутаты от "Свободы": Алексей Фурман, Маркиян Лопачак, Алексей Кайда, Руслан Марцинкив, Анатолий Витив, Олег Осуховский, Игорь Сабий.

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 Напомним, от ядерного оружия Украина отказалась после распада СССР - фундаментальные принципы безъядерности ("не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие") был заложен в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой Верховной Радой УССР 16 июля 1990 года.

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