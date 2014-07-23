Нидерланды помогут Украине восстановить Донбасс

Об этом он сказал в телефонном разговоре с Президентом Украины Петром Порошенко.

«Наконец, родственники и друзья погибших смогут должным образом провести в последний путь своих близких. Это очень важно для всей нашей страны», - подчеркнул он.

Петр Порошенко поблагодарил Марка Рютте за сильную позицию Нидерландов во время сегодняшнего заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоялось в Брюсселе. В заключительных выводах резолюции речь идет о введении дополнительных санкций против России, в частности, проведении подготовительной работы и предоставлении предложений до 24 июля о введении ограничений доступа к рынкам капитала, средств обороны и двойного назначения, а также чувствительных технологий, включая энергетический сектор.

Читайте такжеЗавтра в Нидерланды отправят первый самолет с телами погибших в катастрофе Boeing-777

Порошенко отметил значимость Резолюции ООН, соавтором которой выступили Нидерланды. Марк Рютте отметил, что намерен совместно с Австралией и другими странами, граждане которых были среди жертв самолета МН17, предложить направить в Украину Гражданскую полицейскую миссию под эгидой ООН для обеспечения безопасности места падения самолета и прилегающей территории с целью осуществления независимого международного расследования причин катастрофы.

В ходе беседы стороны договорились об объединении усилий для восстановления экономического состояния регионов, пострадавших от действий террористов. В частности, Премьер-министр Рютте заверил в готовности Нидерландов стать активным участником Конференции доноров и инвесторов для Украины, проведение которой планируется в Киеве осенью.