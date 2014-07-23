Наши сердца разрываются от боли - Порошенко выразил соболезнования Королю Нидерландов



Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время встречи глав государств.

В частности, Порошенко сообщил, что по его поручению, завтра около 11:00 в Харькове пройдет траурная церемония памяти жертв катастрофы самолета МН17. После этого самолет с телами погибших улетит в Нидерланды для передачи семьям.

От имени народа Украины Глава государства выразил соболезнования Королю Нидерландов по поводу ужасной трагедии.

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«Вчера, возлагая цветы у Посольства Нидерландов в Киеве, я видел площадь перед Посольством полностью заполненную цветами и знаками скорби от украинцев. Наши сердца разрываются от боли, как и сердца Вашего народа», - заявил Президент Украины.

Король Нидерландов поблагодарил народ Украины и Президента Порошенко: «Я благодарен за невероятную сотрудничество и поддержку, которую Вы демонстрируете в такие чрезвычайно сложные для Вашей страны время».

Его Величество Виллем-Александр также отметил, что голландцы увидели искренность и соучастие украинцев, и это очень сблизило народы Нидерландов и Украины в момент общей трагедии.

«Надеюсь, мы в будущем сможем дать позитивное развитие такому сближению», - отметил Король Нидерландов.

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В конце разговора Порошенко пригласил Короля и Королеву Нидерландов в Украину в удобное для них время.

«Я бы хотел продолжить наш дружеский диалог, который я имел честь начать с Вашим Величеством в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников. Я уверен, что мы вернем в Украину мир и будем иметь возможность должным образом принять Ваши Величества в нашем государстве», - сказал Президент Украины.

Самолет с телами жертв катастрофы самолета МН17 улетит в Нидерланды в среду после 11.00.