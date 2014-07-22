Продажа вооружения России будет противоречить коду поведения всего ЕС - Климкин

Такое мнение он высказал во вторник в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов относительно эмбарго на вооружения и соглашении о продаже Францией России кораблей «Мистраль», передает собственный корреспондент УНИАН.

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„Поставки вооружения в ситуации, которая сложилась, будет против кода поведения ЕС. Если мы сейчас говорим о поставках «Мистраля», если вы видите поведение ЕС - это против нее. Решение будут принимать ЕС и государства-члены, но мы надеемся, что в этом направлении будет сделан ряд шагов”, - сказал Климкин.

Министр выразил убеждение, что ЕС должен продемонстрировать четкий сигнал солидарности с Украиной и держать давление на Россию.

Как сообщал УНИАН, Россия после аннексии Крыма продолжает военную агрессию против Украины.

Украинцы призвали ЕС не продавать России оружие, в частности, французские военные корабли «Мистраль». Западные партнеры также призывают Париж не поставлять России «Мистрали». США и союзники утверждают, что при нынешних условиях предоставление Москве высококачественного оружия является неуместным. Россия не имеет возможности производить такие корабли. Вертолетоносцы «Мистраль» дают возможность высадить батальон морской пехоты и бронетехнику на берег на расстоянии до 10 тысяч километров от порта приписки без дозаправки. Аналитики утверждают, что даже армия бывшего СССР не имела такого вооружения.

Однако, 21 июля президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция выполнит свои обязательства по строительству первого военного корабля типа «Мистраль» для России, поскольку Москва уже заплатила по этому контракту. По словам Олланда, в противном случае штрафные санкции составили бы 1,1 млрд евро. «Сделка была заключена в 2011 году, корабль почти готов и должен быть передан в октябре», - сказал Олланд.

Работу над вторым кораблем класса «Мистраль» президент Франции связал с позицией Москвы в отношении украинского кризиса. По его словам, если ограничения в отношении России будут введены, это «должно произойти на уровне ЕС и будет касаться только будущих поставок техники».

«Пока этого нет, посмотрим, будет ли вести себя Россия плохо», - сказал Олланд.