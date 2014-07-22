В Луганской области пограничники обнаружили следы въезда в Украину 14 систем «Град»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В районе населенного пункта Шевченково пограничниками выявлены следы въезда с территории России до 14 автомобилей с целью применения реактивных систем «Град», которые заняли позиции в поле и выполнили стрельбы по позициям украинских сил (о чем свидетельствуют следы на земле и сожженная трава)», - отметил он.Читайте такжеСНБО: Россия готовит новые "Грады" для террористов

«Факт нарушения государственной границы задокументирован, соответствующие фото- и видеоматериалы будут направлены в МИД Украины и российской стороне», - добавил Лысенко.