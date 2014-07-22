В Луганской области пограничники обнаружили следы въезда в Украину 14 систем «Град»
13:20, 22 июля 2014Политика
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В Луганской области, в районе населенного пункта Шевченково пограничники обнаружили следы въезда на территорию Украины из России до 14 автомобилей с целью применения реактивных систем «Град».
В Луганской области пограничники обнаружили следы заезда в Украину 14 систем «Град»/ Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В районе населенного пункта Шевченково пограничниками выявлены следы въезда с территории России до 14 автомобилей с целью применения реактивных систем «Град», которые заняли позиции в поле и выполнили стрельбы по позициям украинских сил (о чем свидетельствуют следы на земле и сожженная трава)», - отметил он.Читайте такжеСНБО: Россия готовит новые "Грады" для террористов
«Факт нарушения государственной границы задокументирован, соответствующие фото- и видеоматериалы будут направлены в МИД Украины и российской стороне», - добавил Лысенко.
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