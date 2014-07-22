Количество блокпостов на Днепропетровщине сокращается - штаб территориальной обороны
01:59, 22 июля 2014Политика
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В Днепропетровской области Штаб территориальной обороны принял решение о сокращении количества блокпостов.
Количество блокпостов в Днепропетровской области начинает сокращаться
«Количество блокпостов только вокруг Днепропетровска сократилась с 8 до 5. Сокращение блокпостов по всей области будет проводиться в южном и западном направлениях», - сказал заместитель начальника штаба Руслан Мороз.
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Он также отметил, что в случае необходимости будут развернуты блокпосты снова.
По словам Мороза, за 4 месяца в дежурстве на гражданских блокпостах вокруг Днепропетровска приняли участие более 500 жителей областного центра.
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