Количество блокпостов на Днепропетровщине сокращается - штаб территориальной обороны



«Количество блокпостов только вокруг Днепропетровска сократилась с 8 до 5. Сокращение блокпостов по всей области будет проводиться в южном и западном направлениях», - сказал заместитель начальника штаба Руслан Мороз.

Читайте такжеНа Луганщине силовики отбили нападение боевиков на блокпост возле Григорьевки

Он также отметил, что в случае необходимости будут развернуты блокпосты снова.

По словам Мороза, за 4 месяца в дежурстве на гражданских блокпостах вокруг Днепропетровска приняли участие более 500 жителей областного центра.