Посольство США в Москве: РФ обучает боевиков управлению системами ПВО

Как сообщили УНИАН в посольстве США в Москве, "за последний месяц мы заметили возрастающий объем тяжелого вооружения, идущего к сепаратистам через границу между Россией и Украиной. В прошлые выходные Россия отправила сепаратистам колонну военной техники в количестве до 150 транспортных средств, включая танки, бронетранспортеры, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Мы также располагаем информацией, указывающей на то, что Россия обеспечивает подготовку боевиков-сепаратистов на объекте на юго-западе России, и в эту подготовку входит обучение работе с системами ПВО", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ обнародовала доказательства сокрытия боевиками и российской стороной "черных ящиков"

В посольстве подчеркнули, что пророссийские боевики показали владение системами ракет "земля-воздух" и сбили за последние месяцы более 10 летательных аппаратов, в том числе 2 крупных транспортных самолета.

По оценке посольства США в РФ, борт Malaysia Airlines, вероятно, был сбит ракетой "земля-воздух" "Бук" с территории, подконтрольной боевикам на востоке Украины.

При этом подчеркивается, что в то время, когда с рейсом MH17 пропала связь, США засекли пуск ракеты "земля-воздух" из района, контролируемого боевиками, на востоке Украины. Кроме этого, сообщается, что перехваты переговоров боевиков, выложенные на сайте YouTube украинским правительством, указывают на то, что боевики обладали системой "Бук" уже в понедельник 14 июля. В перехваченных переговорах боевики неоднократно упоминают системы "Бук", которые у них есть и которые они передислоцируют.

Сообщается, что материалы, выложенные в социальных сетях в четверг, показывают систему "Бук" проезжающей по контролируемым боевиками городам Торез и Снежное, расположенным близ места крушения и являющимся предполагаемым местом запуска ракеты "земля-воздух". Из этого места "Бук" был способен сбить борт MH17, так как обладает достаточной дальностью и высотой действия.