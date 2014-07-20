Украинской стороне неизвестно, где находятся бортовые самописцы Boeing-777 - Гройсман



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, председатель государственной комиссии по причинам катастрофы «Boeing-777» Владимир Гройсман.

Он отметил, что украинской стороне до сих пор неизвестно, где находятся бортовые самописцы, однако она не исключает, что они сейчас могут быть у боевиков. Также неизвестно, работали ли на месте катастрофы неустановленные эксперты, информация о чем распространяется в сети Интернет.

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Одновременно Гройсман не исключил, что на месте катастрофы могли уже побывать посторонние эксперты с целью скрыть следы преступления.

«Однако это им не удастся», - заверил вице-премьер.

Справка. Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».