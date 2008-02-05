Оппозиция предлагает изъять карточки, чтобы не было взрыва
Нардеп объяснил причины драки
Оппозиция настаивает на изъятии карточек отсутствующих депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ сегодня журналистам в Верховной Раде, поясняя причины возникшей драки у трибуны парламента.
«Конфликт, который возник сегодня в зале, состоит в том, чтобы четко зафиксировать количество голосов присутствующих депутатов. Ведь парламент на грани взрыва, и это нужно было сделать, чтобы была возможность принимать документы, согласованные коалицией и оппозицией. А это возможно только при условии карточек отсутствующих депутатов», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.
Народный депутат считает это честным требованием, поскольку отсутствует часть депутатов как в коалиционных, так и в оппозиционных фракциях.
«Мы не верим нашим оппонентам и считаем, что если не добьемся изъятия этих карточек, то будут проголосованы совсем не те документы, о которых говорил А.ЯЦЕНЮК, например, одобрение задним числом письма трех (письмо Президента, премьер-министра и председателя ВР Генеральному секретарю НАТО о присоединении Украины к ПДЧ в НАТО – УНИАН)», - пояснил он.
«Если коалиция имеет 226 голосов, то голосование должно происходить честно, чтобы не произошел взрыв» - подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ.