Оппозиция предлагает изъять карточки, чтобы не было взрыва

Оппозиция настаивает на изъятии карточек отсутствующих депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ сегодня журналистам в Верховной Раде, поясняя причины возникшей драки у трибуны парламента.

«Конфликт, который возник сегодня в зале, состоит в том, чтобы четко зафиксировать количество голосов присутствующих депутатов. Ведь парламент на грани взрыва, и это нужно было сделать, чтобы была возможность принимать документы, согласованные коалицией и оппозицией. А это возможно только при условии карточек отсутствующих депутатов», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Народный депутат считает это честным требованием, поскольку отсутствует часть депутатов как в коалиционных, так и в оппозиционных фракциях.

«Мы не верим нашим оппонентам и считаем, что если не добьемся изъятия этих карточек, то будут проголосованы совсем не те документы, о которых говорил А.ЯЦЕНЮК, например, одобрение задним числом письма трех (письмо Президента, премьер-министра и председателя ВР Генеральному секретарю НАТО о присоединении Украины к ПДЧ в НАТО – УНИАН)», - пояснил он.

«Если коалиция имеет 226 голосов, то голосование должно происходить честно, чтобы не произошел взрыв» - подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ.