Россия не выйдет сухой из воды - австралийский премьер

Участники мероприятия почтили память шестерых погибших пассажиров сбитого “Боинга”, которые сегодня должны были быть среди них. Одной из жертв авиакатастрофы стал бывший глава Международного общества по Спиду Юп Ланге, сообщает Euronews.

На злополучном рейсе MH17 было 28 граждан Австралии. Страна внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, в которой настаивает на том, что “лайнер был сбит”, и что “причастные к инциденту должны быть привлечены к ответственности”.

Австралийский премьер Тони Абботт остро высказался относительно позиции России:

Читайте такжеАвстралия подала в СБ ООН проект резолюции, осуждающей сбивание Boeing-777“Вчера в разговоре с российским министром торговли я четко и ясно высказал свое недовольство ситуацией. Речь идет о подконтрольную территорию России, о боевиков, которых поддерживает Россия и об оружии, которая, очевидно, тоже поступила из России. Поэтому России не удастся выйти сухой из воды”.

Ранее Тони Абботт заявлял, что может отозвать приглашение российского президента Путина на саммит Большой двадцатки в австралийском Брисбене, который состоится в ноябре.

В воскресенье премьер принял участие в прощальном молебны по погибшим в сиднейском соборе Пресвятой Девы Марии.