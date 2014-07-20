В Харьковской области создана площадка для сборки фрагментов Боинга

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя - руководитель аппарата Харьковской ОГА, руководитель Антикризисного центра по поддержке семей погибших и обеспечению работы правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы самолета «Боинг-777» Василий Хома.

«В Харьковской области подготовлена площадка, на которой, возможно, будет развернута сборка фрагментов самолета. Площадка будет расположена на территории одного из заводов области. Это место специально выбрано для обеспечения безопасности и сохранения тех фрагментов самолета, которые будут доставлены», - сказал Хома.

Читайте такжеУстановки, из которых сбит Боинг, были российские, экипаж тоже - глава контрразведки СБУПо его словам, конструкция площадки - это ангар большой площади. В нем будет проводиться работа по условной сборке самолета «Боинг 777».

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.