Депутаты уже дерутся (добавлены фото)

Возле входа в президиум Верховной Рады продолжается столкновение между депутатами от коалиции и депутатами от Партии регионов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, депутаты от фракции Партии регионов пытаются прорваться к президиуму через вход, который возле кресла Президента Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК продолжает вести пленарное заседание. Он поставил на голосование вопрос о включении в повестку дня законопроектов, касающихся внесения изменений в закон Украины о государственных закупках.

При первом голосовании данное решение не было поддержано.

Фото Сергея Светлицкого/УНИАН