Депутаты уже дерутся (добавлены фото)
12:51, 05 февраля 2008Политика
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Столкновение между ПР и коалицией
Возле входа в президиум Верховной Рады продолжается столкновение между депутатами от коалиции и депутатами от Партии регионов.
Как сообщает корреспондент УНИАН, депутаты от фракции Партии регионов пытаются прорваться к президиуму через вход, который возле кресла Президента Украины.
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК продолжает вести пленарное заседание. Он поставил на голосование вопрос о включении в повестку дня законопроектов, касающихся внесения изменений в закон Украины о государственных закупках.
При первом голосовании данное решение не было поддержано.
Фото Сергея Светлицкого/УНИАН
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