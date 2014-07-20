Данные разведки США свидетельствуют, что Россия предоставила боевикам в Украине ЗРК - СМИ
Эти данные совпадают с доказательствами, которые предоставила Украина, и усиливают обвинения, что именно Россия была источником вооружений, которыми сбили на этой неделе лайнер «Малайзийских авиалиний».
Как сообщает Радио «Свобода», об этом пишет издание Wall Street Journal.
Американские должностные лица теперь подозревают, что Россия предоставила боевикам несколько систем противовоздушной обороны, доставив их «контрабандой» в восточную Украину, как и другое военное оборудование, в частности, танки.
Кроме того, должностные лица США считают, что эти системы перевезли обратно через границу в Россию после того, как был сбит авиалайнер.
Это подтверждает обвинения украинской власти, что боевики и их российские менторы пытаются скрыть свою причастность к катастрофе, отмечает издание.Читайте такжеСБУ: Россия пытается скрыть доказательства своей причастности к теракту в небе над Украиной (фото)
Данные разведок, объявленные силовиками Украины и США, разоблачают значительно более высокий уровень военного сотрудничества Москвы с боевиками в Украине, чем осознавали до крушения пассажирского самолета. Также теперь становится очевидной сложная и детальная координация между российскими военными и пророссийскими боевиками на востоке Украины, пишет издание.
Wall Street Journal добавляет, что среди разведок укрепляется общее понимание: оружием, которым сбит самолет, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, была система ПВО «Бук М-1».
В статье напоминается, что Москва продолжает отрицать, что предоставляет террористам тяжелое вооружение, несмотря на все новые доказательства, имеющиеся у должностных лиц США.
«Мы знаем, что внутри Украины есть российские войска. Российские войска и российское оборудование», – приводит издание слова одного из американских должностных лиц.Читайте такжеБайден: США имеют четкие доказательства, что «Боинг» сбили боевики
Как сказано в статье, ни одного из экспертов до сих пор не допустили к месту катастрофы, и при отсутствии независимого расследования разведывательные службы ищут свидетельства о причинах в данных спутниковых и электронных перехватов.
При этом, отмечает Wall Street Journal, все большая уверенность, что боевики, вероятнее всего, действительно имели системы «Бук М-1», также поднимает вопрос, почему правительственные чиновники Украины или США раньше не предупредили коммерческие авиалинии о возможной опасности в случае, если имели достаточно времени после того, как они узнали о вероятном наличии таких систем у боевиков.
Другое издание, Washington Post, приводит еще более четкие слова неназванного американского должностного лица: США подтвердили, сказал он, что Россия предоставила мощные ракетные установки боевикам в восточной Украине и что после того, как 17 июля был сбит малайзийский самолет совершались попытки вернуть эти три системы «Бук» обратно через границу в Россию.
По его словам, США начали получать первые указания на то, что эти установки были перевезены в Украину, немногим более недели тому назад.
Самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии», следовавший рейсом Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля на востоке Украины.Читайте такжеПосле доказательств поставок боевикам оружия из РФ, будет созвано заседание Европейского Совета – Олланд
СБУ начала уголовное производство по статье «теракт». Кроме того, СБУ опубликовала записи разговоров пророссийских боевиков, из которых следует, что самолет сбили именно их люди.
СБУ также заявляет, что имеет и доказательства, что доставленными для этого из России зенитно-ракетными комплексами «Бук» управляли российские военные специалисты.
Террористы на месте катастрофы препятствуют специалистам обследовать место катастрофы и вместо этого вывозят тела и обломки самолета в неизвестном направлении – как считают, с целью уничтожить прямые доказательства его сбивания российской ракетой.