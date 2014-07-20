Данные разведки США свидетельствуют, что Россия предоставила боевикам в Украине ЗРК - СМИ

Как сообщает Радио «Свобода», об этом пишет издание Wall Street Journal.

Американские должностные лица теперь подозревают, что Россия предоставила боевикам несколько систем противовоздушной обороны, доставив их «контрабандой» в восточную Украину, как и другое военное оборудование, в частности, танки.

Кроме того, должностные лица США считают, что эти системы перевезли обратно через границу в Россию после того, как был сбит авиалайнер.

Это подтверждает обвинения украинской власти, что боевики и их российские менторы пытаются скрыть свою причастность к катастрофе, отмечает издание.Читайте такжеСБУ: Россия пытается скрыть доказательства своей причастности к теракту в небе над Украиной (фото)

Данные разведок, объявленные силовиками Украины и США, разоблачают значительно более высокий уровень военного сотрудничества Москвы с боевиками в Украине, чем осознавали до крушения пассажирского самолета. Также теперь становится очевидной сложная и детальная координация между российскими военными и пророссийскими боевиками на востоке Украины, пишет издание.

Wall Street Journal добавляет, что среди разведок укрепляется общее понимание: оружием, которым сбит самолет, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, была система ПВО «Бук М-1».

В статье напоминается, что Москва продолжает отрицать, что предоставляет террористам тяжелое вооружение, несмотря на все новые доказательства, имеющиеся у должностных лиц США.

«Мы знаем, что внутри Украины есть российские войска. Российские войска и российское оборудование», – приводит издание слова одного из американских должностных лиц.Читайте такжеБайден: США имеют четкие доказательства, что «Боинг» сбили боевики

Как сказано в статье, ни одного из экспертов до сих пор не допустили к месту катастрофы, и при отсутствии независимого расследования разведывательные службы ищут свидетельства о причинах в данных спутниковых и электронных перехватов.

При этом, отмечает Wall Street Journal, все большая уверенность, что боевики, вероятнее всего, действительно имели системы «Бук М-1», также поднимает вопрос, почему правительственные чиновники Украины или США раньше не предупредили коммерческие авиалинии о возможной опасности в случае, если имели достаточно времени после того, как они узнали о вероятном наличии таких систем у боевиков.

Другое издание, Washington Post, приводит еще более четкие слова неназванного американского должностного лица: США подтвердили, сказал он, что Россия предоставила мощные ракетные установки боевикам в восточной Украине и что после того, как 17 июля был сбит малайзийский самолет совершались попытки вернуть эти три системы «Бук» обратно через границу в Россию.

По его словам, США начали получать первые указания на то, что эти установки были перевезены в Украину, немногим более недели тому назад.

Самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии», следовавший рейсом Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля на востоке Украины.Читайте такжеПосле доказательств поставок боевикам оружия из РФ, будет созвано заседание Европейского Совета – Олланд

СБУ начала уголовное производство по статье «теракт». Кроме того, СБУ опубликовала записи разговоров пророссийских боевиков, из которых следует, что самолет сбили именно их люди.

СБУ также заявляет, что имеет и доказательства, что доставленными для этого из России зенитно-ракетными комплексами «Бук» управляли российские военные специалисты.

Террористы на месте катастрофы препятствуют специалистам обследовать место катастрофы и вместо этого вывозят тела и обломки самолета в неизвестном направлении – как считают, с целью уничтожить прямые доказательства его сбивания российской ракетой.