В Харькове создан Антикризисный центр для помощи в расследовании трагедии Боинга-777

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, распоряжение об этом подписал председатель ХОГА Игорь Балута.

В персональный состав Центра входит заместитель председателя - руководителя аппарата ХОГА Василий Фома, руководителей структурных подразделений ХОГА, ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области, ГУ МВД Украины в Харьковской области, Харьковского пограничного отряда, Харьковской таможни Миндоходов и других ответственных лиц.

На первом заседании Антикризисного центра были обсуждены общие организационные вопросы, связанные с работой правительственной комиссии, а также с возможным прибытием родственников погибших в Харьков.

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По словам Балуты, в Харькове уже подготовлено 300 гостиничных номеров для приема 600 человек. При необходимости в работу с ними оперативно готовы включиться волонтеры, переводчики, психологи, а также сотрудники всех структурных подразделений облгосадминистрации.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области корреспонденту УНИАН сообщили, что спасатели сейчас проводят подготовительную работу. В частности, занимаются подготовкой расселения членов семей погибших, которые могут прибыть в Харьков, проводят работу по подготовке ангара, в котором будут проводиться работы, организуют работу психологов. «Центр работает и занимается организационной работой по подготовке помещения, расселения и психологической помощью», - отметили в облуправлении ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.