Меркель: Вопрос о дополнительных санкциях против России сейчас не актуален

«Что касается санкций, я хотела бы напомнить, что с момента трагедии не прошло даже суток. Сейчас нам надо начать независимое расследование. Поэтому не стоит пытаться делать выводы (о том, кто виноват в том, что произошло - ред.) до тех пор, пока у нас не будет доступа к обломкам самолета», - цитирует "Радио Свобода" Меркель на пресс-конференции в Берлине.

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Президент России Владимир Путин заявлял, что именно Украина несет ответственность за авиакатастрофу «Боинга-777», которая произошла в Донецкой области.

«Хочу подчеркнуть, что этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир. Во всяком случае, не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины. И, безусловно, государство, над территорией которой это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию», - цитирует словам Путина официальный сайт Кремля.

Боевики группировки «ДНР», которую Украина признала террористической организацией, на своих аккаунтах в соцсетях писали о том, что сбили еще один украинский самолет. Главарь террористов Игорь Гиркин заявлял, что у сепаратистов нет средств ПВО, которые могут сбить пассажирский самолет. Однако СБУ перехватила переговоры боевиков группы подполковника Игоря Безлера (Беса), которые докладывают своему куратору полковнику ГРУ Генерального штаба России Василию Германину о только что сбит боевиками гражданский самолет.