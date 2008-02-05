Литвин предлагает пригласить Генпрокуратуру в парламент

Блок Литвина намерен требовать разблокирование трибуны парламента и начала работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер блока Владимир ЛИТВИН сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Мы будем требовать, чтобы сейчас началась работа – закрыли первую сессию и открыли вторую, высказали претензии, у кого какие есть, а дальше можно продолжить консультации», - сказал В.ЛИТВИН.

Лидер фракции Блока Литвина убежден, что в случае продолжения блокирования парламентской трибуны «придется приглашать Генеральную прокуратуру, чтобы она выступила арбитром, поскольку Конституция предусматривает открытие сессии в первый вторник февраля".