Украина не могла сбить Boeing-777 - источник в правительстве США

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американском правительстве.

"Мы приходим к выводу, что Украина не имела возможности, не говоря уже о мотивации, сбить самолет", - сказал чиновник. Чиновник также рассказал, что администрация Обамы пытается с помощью мирового единства надавить на пророссийских боевиков, чтобы те позволили экспертам из третьих стран увидеть место падения самолета, осмотреть повреждения и выяснить причину его падения, передает ТСН.

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"Если сепаратисты будут пытаться или переместить материалы с места падения, или откажутся сотрудничать, то они рискуют втянуть себя в катастрофу", - говорит чиновник.