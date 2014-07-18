В Минобороны заявляют, что украинская авиация в четверг в небо не поднималась

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

”Министерство обороны Украины официально сообщает, что в настоящее время истребителей Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве не было. Самолет Boing-777 находился вне зоны поражения наземных средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. За период проведения антитеррористической операции зенитно-ракетные комплексы Вооруженных Сил Украины не применялись, ни единого пуска зенитных управляемых ракет не было”, - сообщает министерство.

Читайте такжеРоссийские агентства начали придумывать, что целью Украины был самолет Путина

Министерство напоминает, что 17 июля гражданский самолет Boing-777 авиакомпании «Малазийские авиалинии» выполнял рейсовый полет по маршруту Амстердам (Голландия) - Куала Лумпур (Малайзия) на высоте 10100 метров и около 16.20 исчез с экранов радаров Днепропетровского районного диспетчерского центра. В 16.45 было обнаружено сигнал аварийного маяка, а в 16.45 самолет упал в 3-х километрах к юго-западу от населенного пункта Грабово, Шахтерского района Донецкой области.