Сегодня война вышла за территорию Украины - обращение Президента

Об этом говорится в обращении главы государства, сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня война вышла за территорию Украины. Последствия этой войны уже докатились до всего мира. Трагедия, которая случилось сегодня в небе над Донецкой областью, - глубоко поражает даже на привычном фоне грустных и ошеломляющих событий, вызванных действиями агрессоров и боевиков на Донбассе. От имени государства Украина я выражаю глубокие и искренние соболезнования семьям и близким невинных жертв. Украина скорбит вместе с вами", - заявил президент.

Порошенко также отметил, что, по его поручению, правительство Украины создало государственную комиссию по расследованию причин катастрофы. К ее работе привлечены специалисты Международной организации гражданской авиации, а также представителей Нидерландов, Малайзии и Соединенных Штатов Америки.

"Сегодняшняя трагедия, к сожалению, лишний раз доказала, что терроризм не локальная, а мировая проблема. А внешняя агрессия против Украины - не только наша проблема, это угроза европейской и глобальной безопасности. Ее преодоление требует совместных усилий. Сегодня весь мир увидел истинное лицо агрессора, ведь сбивание мирного самолета - является актом международного терроризма, направленного против всего мира. Это вызов для всего мира и решительная воля нашего народа и несгибаемый дух украинской армии непременно приведет к победе", - уверен Порошенко.