Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе самолета на Донбассе

Президент Украины выразил уверенность, что виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности.

«Я глубоко шокирован этой ужасной трагедией, произошедшей с авиалайнером «Малайзийских авиалиний» над Украиной и приведшей к многочисленным человеческим жертвам», - заявил Президент Украины.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в ходе которой сообщил об обстоятельствах падения на территории Донецкой области самолета Малазийских авиалиний, следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур.

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Президент сообщил, что за последние дни это уже третий трагический случай после того, как с российской территории были сбиты самолеты АН-26 и СУ-25 Вооруженных Сил Украины. Он также сообщил, что поручил создать Государственную комиссию по расследованию этого инцидента и пригласил приобщиться к ее работе специалистов из Нидерландов и Комиссии IKAO.

В ответ Рютте поблагодарил Порошенко за быстрое реагирование и выразил готовность направить голландских специалистов для совместного расследования причин и обстоятельств трагедии и заверил в поддержке действий Президента Украины.