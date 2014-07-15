Силы АТО приостановили полеты своей авиации из-за сбитого Ан-26

Авиация сил АТО находится в пунктах постоянной дислокации с 14 июля. Об этом сообщается на странице в соцсети пресс-центра АТО.

Читайте такжеДля доставки экипажа сбитого Ан-26 организованы бронегруппа и прикрытие с воздуха - СНБО

"Поисково-спасательная операция по поиску 6 членов экипажа самолета Ан-26 продолжается", - говорится в сообщении.

На борту самолета находились 8 человек, о судьбе 2 из них пресс-центра АТО ничего не сообщает. Между тем координатор движения "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщал, что 2 членов экипажа находятся в плену у боевиков.

В пресс-центре АТО напомнили, что Ан-26 перевозил груз невоенного назначения, в частности питьевую воду и продукты питания для личного состава сил АТО. Ан-26 двигался на высоте более 6500 м, с 12.30 вчерашнего дня связь с экипажем самолета прекратилась. "Существующие средства поражения ПЗРК, которые, по данным нашей разведки, есть на вооружении у боевиков, не способны попасть в самолет на такой высоте. Работает комиссия, которая должна установить причины падения самолета Ан-26", говорится в сообщении.