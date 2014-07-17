СНБО: Волна звонков и сообщений о критическом состоянии силовиков и больших жертвах - дезинформация

Об этом говорится на сайте информационно-аналитического центра Совета.

"Украинские спецслужбы отследили несколько бот-атак в интернете и массовое распространение непроверенной информации в телефонных сетях", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, речь идет о рассылке SMS-сообщений и большом количестве звонков в СМИ якобы от украинских военнослужащих или их матерей.

"В них сообщалось о критическом состоянии наших военных в зоне АТО и якобы больших жертвах во время боев в районе Должанского, Извариного и Краснопартизанской. Кроме этого, зафиксированы звонки о минировании гражданских объектов в Киеве и других городах Украины. Много матерей действительно поддались на провокацию. На самом деле эти данные не соответствуют действительности", - заявляют в СНБО.

Читайте такжеСНБО: в Украине зафиксированы военные в форме вооруженных сил РоссииНапоследок представители Совета обратились к работникам СМИ с просьбой быть крайне осторожными с дальнейшим использованием непроверенной информации, а к гражданам Украины - информировать о таких случаях Службу безопасности Украины.