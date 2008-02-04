БЮТ и Наша Украина берут власть в Житомирском облсовете

Избранный депутатами от БЮТ и “Нашей Украины” председатель Житомирского областного совета, председатель фракции БЮТ Виталий ФРАНЦУЗ приступил к исполнению своих обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

"Сегодня я попал наконец в кабинет экс-председателя облсовета Ирины СИНЯВСКОЙ", - сказал В.ФРАНЦУЗ.

По его словам, поскольку аппарат облсовета не признавал его как нового руководителя этого органа местного самоуправления и отказывался предоставить ключи от кабинета И.СИНЯВСКОЙ, на заседании фракций БЮТ и “Наша Украина” было принято решение открыть дверь этого кабинета при помощи спецсредств.

При этом В.ФРАНЦУЗ сообщил, что в кабинете работает комиссия из депутатов БЮТ и “Нашей Украины”, которые опечатали сейф.

Как рассказал о событиях в кабинете председателя облсовета народный депутат от БЮТ, председатель Житомирской городской организации БЮТ Олег ЧЕРПИЦКИЙ, "в кабинете экс-председателя облсовета И.СИНЯВСКОЙ не оказалось ее личных вещей, что нас удивило. Такое впечатление, что председатель облсовета не собиралась сюда приходить больше".

По его словам, охрана административного здания облсовета не препятствовала В.ФРАНЦУЗУ, "поскольку они знают законодательство", но и не помогала.

Также народный депутат сообщил, что в случае, если печать председателя облсовета не найдется сегодня-завтра, комиссия во главе с В.ФРАНЦУЗОМ намерена обратиться в соответствующие инстанции и принять меры, предусмотренные в случаях, когда печать теряется или похищается.

О.ЧЕРПИЦКИЙ сообщил также, что сегодня В.ФРАНЦУЗ "уже как председатель облсовета был приглашен на совещание к председателю облгосадминистрации".

Как сообщал УНИАН, 30 января пресс-служба Житомирского облсовета заявила о рейдерском захвате областного совета. По словам пресс-секретаря председателя Житомирского облсовета Веры РАЧКОВСКОЙ, "очередное заседание областного совета сегодня не состоялось, поскольку в зале зарегистрировались 40 депутатов, в связи с чем председатель областного совета И.СИНЯВСКАЯ объявила перерыв на неопределенный срок».

Вместе с тем, 1 февраля депутаты Житомирского облсовета большинством голосов (49-ю голосами из 95 депутатов облсовета) избрали нового председателя облсовета - лидера фракции БЮТ В.ФРАНЦУЗА.

В работе сессии приняли участие председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА и прокурор области Николай ФРАНТОВСКИЙ, а И.СИНЯВСКАЯ отсутствовала.

В зале заседаний также отсутствовали депутаты от Блока Литвина, ХДС, КПУ и Партии регионов.

Третьего февраля И.СИНЯВСКАЯ в прямом эфире Житомирского областного телевидения заявила, что считает В.ФРАНЦУЗА нелегитимным председателем облсовета.