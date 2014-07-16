ЕСПЧ в кратчайшие сроки рассмотрит дело Савченко - Петренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Кабмине сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Европейским судом по правам человека было принято заявление по поводу нарушения прав человека, а именно - незаконного содержания нашей гражданки в РФ. Этому заявлению был предоставлен статус приоритетного. То есть это заявление должно быть рассмотрено в максимально короткий срок" - сказал министр.

По его словам, несмотря на неординарную ситуацию с Савченко, ее дело будет рассмотрено в ЕСПЧ как можно быстрее.

Министр также отметил, что Украина имеет сильную позицию, поскольку украинские летчицу захватили террористы, в результате чего она оказалась в следственных органах РФ.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, адвокат Валентина Теличенко сообщила на своей странице в Facebook, что Европейский суд по правам человека 15 июля начал производство по делу Надежды Савченко против России, предоставив делу статус приоритетного.

«Также президент суда обратился к правительству РФ с вопросами о том, как попала Надежда Савченко в российское СИЗО, на каких основаниях и почему до сих пор не была предоставлена возможность встретиться с консулом Украины. Также суд обязал правительство РФ проинформировать об условиях содержание украинской летчицы», - сообщила адвокат.

Теличенко также отметила, что суд призвал информировать его обо всех событиях, связанных с судьбой Савченко.

Справка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападение на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что украинские летчицу задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.