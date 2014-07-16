ЕСПЧ в кратчайшие сроки рассмотрит дело Савченко - Петренко
Европейский суд по правам человека в кратчайшие сроки рассмотрит дело относительно незаконного содержания украинской летчицы Надежды Савченко под стражей на территории РФ, поскольку этому делу был предоставлен статус приоритетного.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Кабмине сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.
"Европейским судом по правам человека было принято заявление по поводу нарушения прав человека, а именно - незаконного содержания нашей гражданки в РФ. Этому заявлению был предоставлен статус приоритетного. То есть это заявление должно быть рассмотрено в максимально короткий срок" - сказал министр.
По его словам, несмотря на неординарную ситуацию с Савченко, ее дело будет рассмотрено в ЕСПЧ как можно быстрее.
Министр также отметил, что Украина имеет сильную позицию, поскольку украинские летчицу захватили террористы, в результате чего она оказалась в следственных органах РФ.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, адвокат Валентина Теличенко сообщила на своей странице в Facebook, что Европейский суд по правам человека 15 июля начал производство по делу Надежды Савченко против России, предоставив делу статус приоритетного.
«Также президент суда обратился к правительству РФ с вопросами о том, как попала Надежда Савченко в российское СИЗО, на каких основаниях и почему до сих пор не была предоставлена возможность встретиться с консулом Украины. Также суд обязал правительство РФ проинформировать об условиях содержание украинской летчицы», - сообщила адвокат.
Теличенко также отметила, что суд призвал информировать его обо всех событиях, связанных с судьбой Савченко.
Справка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападение на украинских военных.
Российские следователи утверждают, что украинские летчицу задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.