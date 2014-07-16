В четырех освобожденных от террористов городах Донетчины возобновили вещание украинских каналов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Включено вещание украинских телеканалов в городах Славянск, Краматорск, Артемовск и Константиновка», - отметил он.

«В освобожденных городах особое внимание уделяется восстановлению и подготовке к учебному году школ и вузов», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 5-6 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск, Краматорск, Артемовск и Константиновку.

В данное время в этих городах продолжается возобновление жизнедеятельности и инфраструктуры.

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