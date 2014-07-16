В Славянске обнаружили заминированные свалки тел террористов

Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко, передает Еспресо.TV.

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"В Славянске обнаружены свалки сотен тел боевиков, которые были заброшены и присыпаны землей", - сказал Андрей Лысенко.

Он также добавил, что некоторые из таких могильников террористы умышленно заминировали.