Яценюк прибыл в Славянск с рабочей поездкой

Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк прибыл на улицу Бульварную, 4, где во время боевых действий был поврежден подъезд пятиэтажного жилого дома.

Яценюка сопровождают вице-премьер-министр Владимир Гройсман, министр инфраструктуры Максим Бурбак, министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте такжеБолее 3 тысяч переселенцев уже вернулись поездами до уволенного СлавянскаВ эти минуты Яценюк инспектирует ход восстановительных работ в доме, которые ведут сотрудники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, украинские силовики 5 июля освободили Славянск от террористов.