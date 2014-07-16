Яценюк прибыл в Славянск с рабочей поездкой
12:43, 16 июля 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк прибыл в Славянск Донецкой области с рабочей поездкой.
Премьер-министр прибыл на улицу Бульварную, 4 / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк прибыл на улицу Бульварную, 4, где во время боевых действий был поврежден подъезд пятиэтажного жилого дома.
Яценюка сопровождают вице-премьер-министр Владимир Гройсман, министр инфраструктуры Максим Бурбак, министр внутренних дел Арсен Аваков.
Читайте такжеБолее 3 тысяч переселенцев уже вернулись поездами до уволенного СлавянскаВ эти минуты Яценюк инспектирует ход восстановительных работ в доме, которые ведут сотрудники ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, украинские силовики 5 июля освободили Славянск от террористов.
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