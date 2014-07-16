Яценюк прибыл в Славянск с рабочей поездкой

12:43, 16 июля 2014
Политика
1

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк прибыл в Славянск Донецкой области с рабочей поездкой.

Прем’єр-міністр прибув на вулицю Бульварну, 4 / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк прибыл на улицу Бульварную, 4, где во время боевых действий был поврежден подъезд пятиэтажного жилого дома.

Яценюка сопровождают вице-премьер-министр Владимир Гройсман, министр инфраструктуры Максим Бурбак, министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте такжеБолее 3 тысяч переселенцев уже вернулись поездами до уволенного СлавянскаВ эти минуты Яценюк инспектирует ход восстановительных работ в доме, которые ведут сотрудники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, украинские силовики 5 июля освободили Славянск от террористов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter