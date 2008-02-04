Асадчев говорит, что в Полтавской области - катастрофическая ситуация

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ заявляет, что предложение правительства о списании долгов за жилищно-коммунальные услуги со сберкнижек резко увеличило суммы долгов населения перед коммунальщиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил сегодня журналистам.

«Сегодня сложилась просто катастрофическая ситуация. Население ожидает списания долгов и не платит за потребленные услуги. Так, население Полтавской области в январе расплатилось за потребленный газ на 65%, тогда как ранее платило на 96-97%", - заявил В.АСАДЧЕВ.

Губернатор отметил, что уже обратился к правительству с просьбой определить порядок списания этих долгов. "Я считаю, что долги должны быть списаны только те, которые созданы по состоянию на 1 января 2008 года и при условии 100% текущей проплаты за полученные жилищно-коммунальные услуги», - сказал В.АСАДЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, 24 января Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины заявило, что погашение задолженности за коммунальные услуги за счет компенсационных средств вкладчиков Сбербанка СССР не предусмотрено.

Как подчеркнули в Министерстве ЖКХ, компенсационные выплаты проводятся владельцам сбережений путем зачисления средств по их желанию на текущий или депозитный счет, открытый в учреждениях Сбербанка. Другие выплаты или погашение долгов по коммунальным услугам за счет компенсаций этим постановлением не предусмотрены.

Министерство ЖКХ подчеркивает, что расчеты за коммунальные услуги гражданами Украины должны осуществляться своевременно и в полном объеме, и призывает не накапливать долги.