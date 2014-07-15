Меркель говорит, что ее заявление о переговорах с террористами неправильно интерпретировали

Собеседники обсудили пути организации встречи Трехсторонней контактной группы, в частности, в формате видео-конференции, и выразили уверенность, что это мероприятие будет организовано уже завтра.

В этой связи Канцлер сделала акцент на неверном толковании высказывания представителя Федерального правительства о прямых переговорах с сепаратистами и выразила приверженность идее консультаций Трехсторонней контактной группы.

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Стороны обсудили вопросы привлечения миссии ОБСЕ к мониторингу и верификации границы. Речь идет о размещении инспекторов ОБСЕ на украинско-российской границе, в том числе на российских контрольно-пропускных пунктах «Донецк» и «Гуково», а также о возможности применения беспилотных средств для мониторинга и верификации.

Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили подготовку к рассмотрению украинской проблематики на заседании Европейского Совета 16 июля в Брюсселе.