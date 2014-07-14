Террористы в Запорожье планировали взорвать здание редакций большинства местных газет

Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Запорожской ОГА Валерий Баранов.

По его словам, 6 членов преступной группы были задержаны сегодня ночью (в 00.20) сотрудниками СБУ непосредственно в момент закладки взрывного устройства в пристройке Дома печати (здание на центральном проспекте г. Запорожья, в котором располагаются редакции большинства рейтинговых газет и еженедельников города – УНИАН).

«Также, они планировали покушения на первых лиц области», - сообщил Баранов.

По данным УСБУ в Запорожской области, на данный момент все 6 участников террористической группы, старшему из которых 63 года, а младшему - 29, задержаны. Взрывное устройство, эквивалентное 600 г тротила, изъято и направлено на экспертизу.

Читайте такжеВ Запорожье на проплаченный пророссийский митинг пришли только патриоты Украины - СМИ

В отношении задержанных открыто уголовное производство по ст. 258,15 УК Украины (покушение на совершение террористического акта).

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 июля в Запорожье Служба безопасности Украины прекратила деятельность банды, созданной российскими спецслужбами для совершения террористических актов с целью дестабилизации ситуации в регионе по так называемому «донбасскому сценарию». СБУ установила, что преступной группой руководил с территории РФ уроженец Запорожья с двойным гражданством, который не скрывал, что действует по указаниям российских спецслужб.

Продолжаются допросы и следственные действия.