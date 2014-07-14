В Славянске обезвредили около 3 тысяч мин
Налаживание мирной жизни в Славянске продолжается, изъято и обезврежено более 3 тыс. взрывоопасных предметов, разминированы линии электропередач и теплоэлектростанцию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский.
По его словам, уже возобновлено электроснабжение в 7 из 14 районов Славянска: Артема, Северный, Химик, Голубовка, Черевковка, Машмет и Старосодовый, а также в Николаевске и селях Высокоивановка, частично возобновлено электроснабжение в микрорайоне Целинный и в центре Славянска.
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В целом, возобновлено электроснабжение более 70% районов города.
Кроме того, председатель ГСЧС сообщил, что взрывотехники вместе с коллегами из МВД и ВСУ нашли и обезвредили очень много взрывоопасных предметов. «Там было заминировано все», - сказал Бочковский, говоря о масштабах минирования Славянска.
Он добавил, что на территории Славянска могут оставаться необезвреженные взрывные предметы, особенно это касается зеленых зон. Поэтому процесс поиска взрывоопасных предметов и разминирования продолжается.