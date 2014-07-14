Наиболее сложной ситуация остается в Донецке, Луганске и Лисичанске - СНБО
13:31, 14 июля 2014Политика
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В СНБО отмечают, что боевики продолжают запугивать местное население и занимаются мародерством.
REUTERS
Наиболее сложной ситуация остается в Донецке, Луганске и Лисичанске.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, боевики продолжают запугивать местное население и занимаются мародерством.
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