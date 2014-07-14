В Запорожье СБУ ликвидировала банду, созданную спецслужбами РФ для совершения терактов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сегодня ночью сотрудники СБУ задержали шестерых участников банды, которые готовились взорвать офисное помещение одного из информационных агентств в Запорожье. У злоумышленников изъято взрывное устройство. Эта группа также готовила покушение на жизнь местного общественного деятеля, активиста «Автомайдана».

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СБУ установила, что преступной группой руководил с территории РФ уроженец Запорожья с двойным гражданством, который не скрывал, что действует по указаниям российских спецслужб.

Продолжаются допросы и следственные действия.