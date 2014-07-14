В Запорожье СБУ ликвидировала банду, созданную спецслужбами РФ для совершения терактов
12:05, 14 июля 2014Политика
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В Запорожье Служба безопасности Украины пресекла деятельность банды, созданной российскими спецслужбами для совершения террористических актов с целью дестабилизации ситуации в регионе по так называемому «донбасскому сценарию».
Бандой руководил с территории РФ уроженец Запорожья
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сегодня ночью сотрудники СБУ задержали шестерых участников банды, которые готовились взорвать офисное помещение одного из информационных агентств в Запорожье. У злоумышленников изъято взрывное устройство. Эта группа также готовила покушение на жизнь местного общественного деятеля, активиста «Автомайдана».
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СБУ установила, что преступной группой руководил с территории РФ уроженец Запорожья с двойным гражданством, который не скрывал, что действует по указаниям российских спецслужб.
Продолжаются допросы и следственные действия.
Фото : СБУ
Фото : СБУ
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