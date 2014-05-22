СБУ задержала одессита, вербовавшего боевиков для отправки на Донбасс

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, житель Одессы, гражданин Украины М., лично организовывал отправление наемников в Луганск и Славянск.

15 мая СБУ задержала шесть подготовленных им участников новосформированной группы из числа жителей Одесской области. Позже была задержана его соучастница - гражданка Украины П., уроженка и жительница Одессы, которая координировала подбор и направление боевиков на восток.

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После этого Г. скрылся и скрывался в частном доме в одном из поселков Одесской области, где его и задержали сотрудники СБУ.

В ходе обыска по месту временного пребывания М. выявлены и изъяты бутылки с «коктейлем Молотова», заряды к пистолету ПМ, военные каски.

Задержанный сознался, что вербовал и отправлял жителей Одесской области для поддержки бандгруппировок, действующих на востоке Украины. Кроме того, М. дал показания о своем участии в массовых беспорядках 2 мая в Одессе, которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

В рамках уголовного производства по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.