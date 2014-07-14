В Чернигове будут судить российского шпиона

Об этом УНИАН сообщила пресс-группа Управления СБУ в области.

Согласно сообщению, Управление СБУ в области завершило расследование уголовного производства, открытого в отношении гражданина Российской Федерации по ч.1 ст. 114 (шпионаж) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Установлено, что иностранец, находясь в Украине под чужой фамилией, вербовал граждан для получения информации, которая составляет государственную тайну.

С целью прикрытия своей противоправной деятельности гражданин РФ вступил в организацию "Антикоррупционный комитет Украины" и использовал выданное ему удостоверение для сбора данных в сфере экономики, науки и техники, государственной безопасности и охраны правопорядка, которые в дальнейшем готовился передать иностранным разведорганам.

Злоумышленника задержали сотрудники СБУ в марте в г. Чернигове во время получения им документации с грифом "секретно". По заключению эксперта по вопросам государственной тайны, собранная иностранцем информация относится к сведениям, разглашение которых создает угрозу национальным интересам и безопасности государства.

Кроме того, в ходе проведения досудебного расследования во время обыска квартиры задержанного были обнаружены патроны калибра 9 мм, патроны калибра 7,62 мм, тротиловую шашку и карабин "Мосина" с оптическим прицелом.

Материалы уголовного производства с утвержденным обвинительным актом прошлой неделе направлены в суд.