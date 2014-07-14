В Луганске утром продолжились бои сил АТО с террористами

10:36, 14 июля 2014
Политика
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В Луганске с утра продолжаются бои сил АТО с террористами. Жителей призывают избегать района автовокзала и не выходить из домов без надобности.

фото Илья Кононов / facebook.com

"Луганск еще не зачистили. Террористы находятся в городе, но большая их часть свалила. Сегодня лучше без особой надобности не светиться!", - написал пользователь "Твиттера" Lugansk News Today. 

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По его данным, в восточных кварталах города идет стрельба. "Стреляют из яра напротив квартала Шевченко 2 мощных одиночных было и пару ракет", - сообщил он, и порекомендовал, жителям города избегать район автовокзала. "Около Лелеки справа стоит танк и сепаратисты лазят", - написал пользователь.

Также он сообщил, что около 9.00 через шахту Западную в российском Донецке (Ростовская область) "прошла колонна с живой силой и "Градами", через Изварино больше 10 машин".

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