МИД предостерегает террористов, что насильственный ввоз детей из Украины в РФ является преступлением

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«В МИД Украины поступила информация об очередном незаконном намерении членов террористической организации «Донецкая народная республика» завтра, 13 июля, насильственно вывезти с территории Украины в Российскую Федерацию около 150 детей - воспитанников Марьинской и Донецкой общеобразовательных школ-интернатов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», - сказано в комментарии.

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В документе отмечается, что, согласно действующим законодательством Украины, такие действия злоумышленников квалифицируются как уголовное преступление.

МИД призывает российскую сторону неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств в сфере защиты прав детей и способствовать предотвращению случаев их международного похищения.

Также МИД Украины обращается к России с просьбой предпринять исчерпывающие меры с целью недопущения несанкционированного пересечения детьми украинско-российской границы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, выпускники Марьинской школы-интерната заявили, что террористы намереваются насильственно вывезти из Донецка в Россию около 150 детей-сирот.

По их словам, в пятницу, 11 июля, в 15.00 в Марьинскую школу-интернат для детей-сирот пришли вооруженные люди во главе с «замминистра социальной политики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Еленой Коровкиной.

«Сначала на глазах у сотрудников и детей увезли в неизвестном направлении директора интерната и его зама по воспитательной работе. Дети плакали, не давали увезти директора - он там работает почти 20 лет, но все равно увезли. Как оказалось, директора увозили куда-то в Карловку. Там заставляли подписывать какие-то документы для вывоза сирот в Россию, так как директор является государственным опекуном, поэтому его подпись очень важна. Нотариуса там не было, но под дулом автомата «оформили» все документы, которые никакой законной силы для пересечения госграницы не имеют», - сообщили выпускники интерната.

По их данным, «вчера вечером, в 21.00, директора и его зама вернули в интернат, а ночью (около 1.30) субботы вооруженные люди снова приехали в интернат и попытались насильственно вывезти 54 ребенка в неизвестном направлении, предположительно - в Россию».

«Детей подняли с постели, они очень сопротивлялись. Директору удалось убедить вывезти детей не в неизвестном направлении, а в Донецкую школу-интернат для детей-сирот. Там уже находятся 94 своих воспитанников, которых тоже хотят вывезти в Россию», - сообщили выпускники.