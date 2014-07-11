В Краматорске разобрали баррикады и практически восстановили жизнедеятельность города

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении отметили, что в Краматорске над всеми административными зданиями города установлены украинские флаги. Также в городе уже убрали мусор, выбитые стекла, сгоревшие автомобили и бетонные блоки, разобрали все баррикады.

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"В Краматорске заработало казначейство, возобновлена работа банков. Восстановлено и движение городского транспорта. Не смотря на то, что во время оккупации парк маршрутных такси значительно пострадал: было угнано и сожжено много автомобилей, сейчас не ощущается дефицита в единицах транспортных средств, движение на всех маршрутах восстановлено," - заверили в ОГА.

В частности, возобновил работу и электротранспорт – на маршруты вышли троллейбусы и трамваи.

Вместе с тем, в ОГА отметили, что в Краматорске существует проблема с подачей воды, однако и она решается, помогают частные предприниматели, на территориях городских школ организовано 27 пунктов раздачи воды.

В горсовете создана рабочая группа, которая фиксирует разрушения объектов вследствие проведения АТО. Так, во время обстрелов пострадали строения социального предназначения, частные домовладения и торговые здания. Всем жителям, чьи дома пострадали, будет оказана помощь в восстановлении и ремонте помещений, заключили в ОГА.