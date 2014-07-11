СНБО объяснил, почему военные не уничтожают российские вертолеты, которые нарушают границу Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

“Дело в том, что сбивать или не сбивать (вертолеты - УНИАН) - это компетенция Вооруженных сил. У них есть соответствующие средства, пограничники таких средств не имеют, но информацию о пересечении фиксируют и передают Вооруженным силам... Мы понимаем, что Вооруженные силы РФ делают все, чтобы развязать открытый прямой конфликт и прибегают к провокациям. Мы на них пока не поддаемся - если мы видим, что они (вертолеты) не ложатся на боевой курс с целью атаки наших позиций”, - сказал Лысенко.

При этом он добавил, что вчера 8 российских вертолетов углубились на территорию Украины на 4 км, но потом развернулись и полетели в обратном направлении.

Также Лысенко отметил, что ни один самолет со стороны РФ воздушное пространство Украины не пересекал.