СНБО объяснил, почему военные не уничтожают российские вертолеты, которые нарушают границу Украины
В Совете национальной безопасности и обороны заявляют, что украинская военная авиация не уничтожает российские военные вертолеты, которые регулярно незаконно пересекают границу, поскольку те не атакуют позиции сил антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.
“Дело в том, что сбивать или не сбивать (вертолеты - УНИАН) - это компетенция Вооруженных сил. У них есть соответствующие средства, пограничники таких средств не имеют, но информацию о пересечении фиксируют и передают Вооруженным силам... Мы понимаем, что Вооруженные силы РФ делают все, чтобы развязать открытый прямой конфликт и прибегают к провокациям. Мы на них пока не поддаемся - если мы видим, что они (вертолеты) не ложатся на боевой курс с целью атаки наших позиций”, - сказал Лысенко.
При этом он добавил, что вчера 8 российских вертолетов углубились на территорию Украины на 4 км, но потом развернулись и полетели в обратном направлении.
Также Лысенко отметил, что ни один самолет со стороны РФ воздушное пространство Украины не пересекал.